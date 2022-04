Nintendo Switch: Jessica Alba si diverte con Switch Sports e Animal Crossing

Il nuovo spot pubblicitario di Nintendo Switch vede un'altra testimonial d'eccezione: l'attrice Jessica Alba si intrattiene con le produzioni Nintendo coinvolgendo tutta la sua famiglia in partite all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Il filmato ci consente inoltre di avere un ulteriore assaggio dell'imminente Nintendo Switch Sports, nuovo episodio della serie sportiva casual nata su Wii e in arrivo sulla console ibrida della Grande N il prossimo 29 aprile 2022. Tennis, Calcio e Pallavolo sono tre delle attività sportive presenti all'interno del gioco: la Alba ed i suoi familiari ci offrono un assaggio del gameplay di Nintendo Switch Sports, che sfrutterà al massimo i sensori di movimento dei Joy-Con per garantire un'esperienza immersiva e diversa dal solito.

E dopo tante sfide e movimento, per l'attrice arriva il momento del relax con Animal Crossing New Horizons, tra torte da infornare e un caffè rigenerante perfetto per iniziare la mattina. Uno spot quindi perfetto per pubblicizzare sia la console, sia il presente e futuro della ludoteca software offerta dalla piattaforma della casa di Kyoto.

A tal proposito, nonostante il rinvio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al 2023, la line up di Nintendo Switch per il 2022 resta interessante, con titoli molto attesi quali Fire Emblem Warriors Three Hopes, Bayonetta 3 e la nona generazione Pokémon tutti in arrivo quest'anno. Ricordiamo infine che è da poco disponibile il firmware 14.0 per Nintendo Switch, che introduce le cartelle e un update per i Joy-Con.