Nintendo Switch e Joy-Con Drift: c'è chi dice di averlo risolto con un banale fix

Nintendo Switch e i suoi Joy-Con sono disponibili da oltre quattro anni, eppure, nonostante diverse class-action, innumerevoli segnalazioni e migliaia di topic in giro per la rete, il problema del drifting non è mai stato davvero risolto dalla casa madre.

I giocatori non riescono a spiegarsi come sia possibile non correggere un problema così invalidante per il gameplay, pertanto in questi anni si sono adoperati per mettere a punto delle soluzioni "casarecce". L'ultima di queste è stata proposta dal canale YouTube VK's Channel, il quale afferma di aver risolto il Joy-Con Drift con un intervento banalissimo, che per essere messo in pratica non necessita di un know-how tecnico di alto livello, ma solo degli strumenti giusti: bisogna aprire il case del controller e inserire un piccolo pezzo di carta o cartone (di circa 1 mm) nel posto giusto... esatto, tutto qui!

L'autore afferma di non incappare in problemi di drifting da almeno due mesi grazie a procedura, che potete osservare nel dettaglio nel video in cima a questa notizia. Tuttavia, vi sconsigliamo fortemente di metterla in pratica se non siete esperti e se non avete mai effettuato interventi del genere: rischiereste di danneggiare in maniera irreparabile il controller. Tenete inoltre presente che aprendolo potreste invalidare la garanzia, quindi qualsiasi cosa facciate è a vostro rischio e pericolo.