Nintendo Switch: Joy-Con Drift risolto nei nuovi controller di Zelda?

Nintendo potrebbe aver parzialmente risolto il problema del drifting nei "nuovi" Joy-Con a tema The Legend of Zelda Skyward Sword, usciti a metà luglio insieme alla riedizione del gioco. Non ci sono ancora conferme ma alcuni YouTuber hanno aperto i controller trovandosi di fronte ad una sorpresa.

Come sappiamo, il drift è un problema legato alle levette analogiche che dopo qualche tempo tendono a non rispondere correttamente agli input, questa problematica può essere risolta secondo lo YouTuber VK semplicemente inserendo un pezzetto di carta o cartone dello spessore di 1mm sotto la levetta.

E proprio così ha agito Nintendo, inserendo due piccole strisce all'interno del Joy-Con, così da evitare lo sfregamento della levetta sulla plastica e apparentemente risolvendo il problema in maniera presumibilmente definitiva. Queste due strisce non sono presenti negli altri modelli di Joy-Con in commercio e si tratta di una soluzione adottata proprio con i controller personalizzati a tema Zelda, chissà che non possa diventare uno standard per tutti i Joy-Con prodotti da questo momento in poi.

Nintendo dal canto suo non ha commentato la notizia e dunque le due strisce potrebbero essere state aggiunte per altri motivi non strettamente legati al drift. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali in merito a questa piccola novità costruttiva.