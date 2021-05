Nintendo Switch: Joy-Con Edizione Skyward Sword Limited Edition di nuovo in preordine

Dopo essere completamente esauriti, su Amazon tornano in preordine i Joy-Con in edizione limitata The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ispirati alla Spada Suprema ed allo Scudo Hylia, ora preordinabili a 79,99 euro con data di uscita fissata per il 16 luglio.

Su Amazon potete preordinare i Joy-Con di Zelda Skyward Sword HD, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare, potrebbero terminare nuovamente ed, essendo in edizione limitata, recuperarli in seguito potrebbe essere molto più oneroso di adesso.

il gioco, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, è in uscita in esclusiva per Nintendo Switch lo stesso giorno ed è preordinabile su Amazon.it a 59 euro. Rispetto all'edizione uscita 10 anni fa per Nintendo Wii, godrà di migliorie grafiche grazie alla rimasterizzazione e di un rinnovato sistema di controllo.

Per entrambi i prodotti che vi abbiamo segnalato, così come per tutti gli articoli in preordine, Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito. Quindi cosa significa? Se il prezzo dell'articolo in preordine dovesse scendere, senza fare assolutamente nulla, Amazon applicherà al momento dell'addebito, il prezzo più basso che l'oggetto ha avuto dal giorno in cui è stato fatto l'ordine al giorno di spedizione. Il preordine può essere facilmente annullato in qualsiasi momento direttamente nella pagina degli ordini, tutto in autonomia senza contattare l'assistenza clienti.