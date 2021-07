Nintendo Switch: Joy-Con Edizione Skyward Sword Limited Edition in offerta su Amazon

Dopo essere completamente esauriti, su Amazon tornano acquistabili, questa volta a prezzo leggermente scontato, i Joy-Con in edizione limitata The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ispirati alla Spada Suprema ed allo Scudo Hylia, ora a 74,99 euro.

Su Amazon potete acquistare i Joy-Con di Zelda Skyward Sword HD, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare, potrebbero terminare nuovamente ed, essendo in edizione limitata, recuperarli in seguito potrebbe essere molto più oneroso di adesso. I controller sono usciti solamente il 16 luglio e saranno compatibili anche con Nintendo Switch modello OLED in uscita l'8 ottobre.

il gioco, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, è uscito in esclusiva per Nintendo Switch lo stesso giorno ed è acquistabile su Amazon.it a 57,88 euro. Rispetto all'edizione uscita 10 anni fa per Nintendo Wii, godre di migliorie grafiche grazie alla rimasterizzazione e di un rinnovato sistema di controllo. L'Amiibo di Zelda e Solcanubi risulta al momento esaurito su Amazon, ma potrebbe ritornare disponibile in un secondo momento.

