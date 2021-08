Nintendo Switch: Joy-Con Fortnite Edition in offerta su Amazon

I Joy-Con in edizione limitata Fortnite sono acquistabili su Amazon al prezzo più basso di sempre, sono infatti in offerta a soli 64,99 euro, con lo sconto di 15 euro dal prezzo di listino, con una percentuale di sconto pari al 19%.

Se siete fan del gioco e necessitate di Joy-Con aggiuntivi, potrebbe essere l'occasione giusta per acquistarli, si tratta anche della coppia di Joy-Con più economica attualmente in vendita di Amazon, a questo prezzo probabilmente le scorte finiranno molto velocemente.

Clicca qui per acquistare i Joy-Con Fortnite Limited Edition ad un prezzo scontato



Contenuto della confezione:

1 Joy-Con sinistro (blu)

1 Joy-Con destro (giallo)

500 v-bucks

1 codice per riscattare il Fleet Force Bundle

2 laccetti per i Joy-Con, che forniscono un’impugnatura più agevole e limitano i rischi nei giochi in cui è ad esempio necessario agitare le braccia

Anche i Joy-Con in edizione limitata The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ispirati alla Spada Suprema ed allo Scudo Hylia, sono acquistabili a prezzo scontato, ora a in offerta 74,99 euro e acquistabili a questo link.

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro, 5 euro di buono sconto solamente guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV, 10 Euro di buono sconto accedendo dall'App di Amazon per la prima volta o 5 Euro di buono Amazon attivando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited.