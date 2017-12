Nintendo Switch: il Joy-Con Grip a forma di cane compare su Amazon

Come probabilmente saprete, fin dal primo giorno il Grip per i Joy-Con diè stato spesso paragonato al muso di un cane. Ebbene, quest'oggi su Amazon è comparso il "Pupper" Grip a opera diche riproduce le fattezze del volto di un cucciolo.

L'accessorio è caratterizzato da una forma più curvata rispetto alla sua controparte classica, include tre tipi di adesivi decorativi e presenta una batteria interna che ricarica i Joy-Con collegati, e spie luminose che indicano il livello di carica e il numero del giocatore. Il Pupper sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 21 dicembre, il prezzo non è stato ancora reso noto. Nella galleria in calce alla notizia potete ammirare alcune foto del prodotto. Di Joy-Con Grip a tema ne abbiamo visti un bel po' negli ultimi mesi, come quelli dedicati a Skyrim e Super Mario Odyssey. Qual è i vostro modello preferito?