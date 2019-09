Nintendo Switch con Joy-Con pieghevoli? Spunta un brevetto Nintendo!

I Joy-Con sono uno degli elementi caratteristici di Nintendo Switch: i peculiari e versatili controller possono infatti interagire con la console in multiple modalità.

Proprio questi ultimi sono gli assoluti protagonisti di un intrigante brevetto giapponese depositato tempo fa dalla Casa di Kyoto, ma divenuto accessibile solo recentemente. Il documento riporta alcune interessanti immagini, che raffigurano dei Joy-Con parzialmente pieghevoli, la cui estremità superiore può essere inclinata dai giocatori. Questa versione dei controller Nintendo si presenta come utilizzabile sia con la console in modalità portatile sia in modalità casalinga. Per farvi un'idea del particolare design, potete dare uno sguardo alle immagini che trovate in calce a questa news, tratte proprio dalla scheda dedicata al brevetto.



Ad oggi, la Casa di Kyoto non ha offerto alcuna conferma della volontà di realizzare questa specifica versione dei controller per Nintendo Switch, che non sono mai stati presentati al pubblico. Del resto, è bene ricordarlo, non sempre i prodotti brevettati vengono poi effettivamente messi in produzione e commercializzati. Cosa ve ne pare, vi piacerebbero dei Joy-Con caratterizzati da questo peculiare formato? In chiusura, vi segnaliamo che recentemente Nintendo ha invece presentato i Joy-Con in stile SNES, annunciati contestualmente all'arrivo dei primi giochi SNES su Nintendo Switch.