Nintendo Switch: i Joy-Con Verde Neon hanno una data d'uscita

In attesa di poter mettere le mani sulle versioni dei Joy-Con blu, viola e arancioni per Nintendo Switch, in rete è apparsa la data d'uscita di un terzo set che riprende la colorazione del controller sinistro di quelli a tema Splatoon 2.

La celebre catena Best Buy ha infatti aperto le prenotazioni dei due Joy-Con Verde Neon solo da poche ore e, stando a quando scritto nella scheda del prodotto sul sito ufficiale, il loro arrivo sul mercato è previsto in America per il prossimo 27 ottobre 2019 al prezzo consigliato di 79,99 dollari. Sebbene non sia ufficiale, è quasi sicuro che l'uscita del prodotto in Europa avvenga lo stesso identico giorno. Dal momento che si tratta di una data estremamente vicina a quella dell'uscita di Luigi's Mansion 3, non possiamo escludere che il colosso giapponese possa tirar fuori dal cilindro anche un bundle a tema nel corso delle prossime settimane.

In attesa di una dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, vi invitiamo a dare un'occhiata al controller Switch a tema Spyro, in arrivo a pochi giorni dal debutto della trilogia sulla console ibrida Nintendo. A breve dovrebbe inoltre essere disponibile il primo pad di Switch con jack per le cuffie, utilissimo per i giochi che implementano la chat vocale.