Nintendo Switch abbandona la casa del Grande Fratello 15

Con una nota stampa da poco giunta in redazione, Nintendo Italia ha annunciato con effetto immediato la rimozione della console Switch dalla casa del Grande Fratello 15, decidendo quindi di interrompere la collaborazione con il programma.

Leggiamo il testo della nota: "Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo per tutta la famiglia, si dissocia completamente dagli eventi e dai messaggi negativi comunicati attraverso il comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello dell’edizione attualmente in onda. Pertanto, con effetto immediato, la console Nintendo Switch lascerà la trasmissione e tutto ciò che ruota attorno a essa, dai social media a qualsiasi altra forma di collaborazione e comunicazione inerente al programma."

Con queste parole, Nintendo Italia si dissocia dagli eventi e dai comportamenti negativi, nonchè dai messaggi eticamente poco corretti emersi dal reality attualmente in onda. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, nella giornata odierna altri partner commerciali hanno deciso di abbandonare la trasmissione, in particolare BellaOggi (produttrice di cosmetici e prodotti per la cura della persona) mentre altri sponsor (tra cui Aran Cucine e Salumi Beretta) si sono dissociati dalle opinioni espresse da alcuni partecipanti.