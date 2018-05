Nintendo Switch: un leak svela tutti i possibili nuovi annunci dell'E3 2018

Continuano i rumor sui nuovi giochi per Nintendo Switch: dopo i possibili leak di Star Fox Open WorlD, F-Zero e Donkey Kong Country Wooden Fury trapela ora una lista dei possibili annunci previsti per la conferenza E3 di Nintendo, in programma martedì 12 giugno alle 18:00.

L'elenco è comparso su vari canali come 4Chan, ResetERA e sulla board di GameFaqs, l'attendibilità purtroppo è molto bassa, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. La prima parte della conferenza dovrebbe essere dedicata ai servizi online, la video presentazione durerà circa 36 minuti e sarà focalizzata unicamente sui giochi Switch mentre i titoli 3DS verranno mostrati durante il Nintendo Teeehouse in onda al termine dello showcase.

Tra gli annunci previsti troviamo apparentemente Fire Emblem Lustrous Daybreak, Yoshi Flipped Around, un nuovo episodio di Paper Mario (non sviluppato da Intelligent Systems), Call of Duty Black Ops 4 Battle Royale e Super Sonic Racing, oltre a Pokemon Switch, reinterpretazione di Pokemon Blu e Rosso, con una grafica "a metà tra quella di Pokemon Sole e Luna e Pokken Tournament."

Spazio anche ai trailer di Metroid Prime 4 (in uscita nel 2019), Super Smash Bros Switch e Spyro Trilogy, inoltre Luigi dovrebbe essere annunciato come personaggio giocabile per Super Mario Odyssey. Si parla anche del ritorno di Ice Climber, anche se il gioco dovrebbe essere mostrato nel corso del Treehouse en on durante lo showcase E3 Nintendo.

Cosa ne pensate di questi possibili annunci? Ricordiamo che nelle scorse ore GameStop USA ha inserito in listino ben 15 giochi misteriosi per Switch...