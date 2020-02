Nintendo Switch Lite: annunciata la colorazione Corallo per il Giappone

Nintendo of Japan ha annunciato una nuova colorazione di Nintendo Switch Lite, denominata Coral (Corallo) e disponibile in Giappone dal prossimo 20 aprile al prezzo di 19.980 yen, lo stesso degli altri modelli già in vendita.

Si tratta della quarta colorazione per Nintendo Switch Lite, la quale sai aggiunge alle varianti grigio, turchese e giallo, uscite lo scorso 20 settembre in tutto il mondo. A queste bisogna aggiungere la Limited Edition Pokemon Spada e Scudo, disponibile in quantità limitate e non inserito tra i modelli permanenti proprio per questo motivo.

I preordini di Nintendo Switch Lite Coral Version apriranno il 7 marzo in Giappone, al momento la casa di Kyoto non ha annunciato l'arrivo di questa variante cromatica in Europa e Nord America, ma è probabile che la conferma possa arrivare nelle prossime ore.

Si tratta di un colorazione particolarmente vivace perfetta per accompagnare il lancio di Animal Crossing New Horizons, in mancanza di una Switch Lite personalizzata, privilegio invece riservato al modello standard, disponibile in edizione limitata da marzo.

