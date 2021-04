Nintendo Switch Lite: annunciata la nuova colorazione Blu, arriva a maggio

Nintendo ha annunciato l'arrivo di una nuova colorazione per Switch Lite. Già disponibile nelle varianti Corallo, Giallo, Grigio e Turchese, la console portatile della grande N arriverà presto nei negozi anche in colorazione Blu.

Nintendo Switch Lite Blue sarà disponibile a partire dal 7 maggio di quest'anno al prezzo consigliato di 199,99 dollari USD (molto probabilmente convertiti in 219,99 euro qui in Italia). La casa di Kyoto offre così un'opzione aggiuntiva per tutti i giocatori di esprimere il proprio stile e la propria personalità con una colorazione alternativa della console handheld. In cima alla notizia potete dare un primo sguardo a questa nuova versione di Switch Lite, mentre in calce trovate l'annuncio ufficiale che Nintendo ha diffuso sul proprio account Twitter. Cosa ve ne pare di questa nuova proposta estetica da parte della grande N? Acquisterete finalmente la vostra Switch Lite approfittando del lancio di questa nuova colorazione?

Nintendo Switch Lite si è rivelata una mossa a dir poco azzeccata per la casa di Kyoto: la console portatile è riuscita da sola a superare le vendite di Wii U. La conferma ci è giunta lo scorso febbraio, quando abbiamo appreso che dei 79.87 milioni di pezzi allora venduti da Switch, 13.53 milioni erano per merito della versione esclusivamente portatile della console.