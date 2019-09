Nintendo Switch Lite: appare sullo store Nintendo la Flip Cover ufficiale della console

Si avvicina la data di esordio sul mercato di Nintendo Switch Lite, nuova console portatile realizzata dalla Casa di Kyoto ed emergono i primi dettagli su di un interessante accessorio.

Sullo Store ufficiale giapponese di Nintendo è infatti ora disponibile per l'acquisto una custodia appositamente dedicata alla piattaforma. Si tratta di una Flip Cover, caratterizzata da un sistema di chiusura "a libro". Sul portale nipponico, sono presenti alcune immagini di anteprima, che ne mostrano il design: in calce, potete visionare la custodia sia in posizione chiusa sia parzialmente aperta. Sul Nintendo Store Giapponese, la cover è venduta al prezzo di 3.758 Yen, con pellicola di protezione dello schermo inclusa, come verificabile dall'immagine della confezione, anch'essa disponibile in calce. La data di commercializzazione indicata corrisponde attualmente al 1 novembre 2019.



Sul portale di Nintendo Italia, tra gli accessori per Nintendo Switch Lite, figura una "Cover e pellicola protettiva per Nintendo Switch Lite": potete trovarne uno screenshot direttamente in calce a questa news. Non è ad ora indicato il prezzo dell'articolo, mentre la finestra di lancio riportata corrisponde al gennaio 2020.



Vi ricordiamo che la console portatile approderà sugli scaffali italiani il prossimo 20 settembre. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Nintendo Switch Lite, all'interno del quale il nostro Francesco Fossetti vi racconta le sue prime impressioni sulla console, recentemente presentatasi in un nuovo trailer italiano.