Nuovo modello Switch: autonomia della batteria di oltre 5 ore giocando a Zelda

Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, il nuovo modello di Switch è già in vendita in USA. Con l'occasione sono arrivati i primi test condotti con mano sul modello con batteria potenziata della console ibrida di Nintendo, che hanno rivelato ottime notizie sull'autonomia della batteria.

Il video che potete vedere in cima alla notizia, pubblicato sul canale YouTube di VideoGamesChronicle, mostra in azione Zelda: Breath of the Wild in esecuzione sulla nuova versione di Nintendo Switch con batteria potenziata.

Come è possibile vedere nel filmato, il nuovo modello della console ibrida è in grado di reggere un'autonomia della batteria di 5 ore e 36 minuti mentre si gioca a Zelda. Si tratta di incremento notevole dell'autonomia, dato che giocando a Zelda: Breath of the Wild sul vecchio modello di Switch la batteria riusciva a reggere all'incirca per 3 ore e 30 minuti, con un guadagno complessivo di oltre due ore. Cosa ne pensate?

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che il nuovo modello di Switch con batteria potenziata verrà commercializzato anche in Europa a settembre, in concomitanza con Nintendo Switch Lite che arriverà in Italia il 20 settembre in tre colorazioni (giallo, grigio e turchese) al prezzo consigliato di 220 euro.