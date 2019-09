Nintendo Switch Lite: un bizzarro bug chiede di rimuovere i Joy-Con

Sono in moltissimi i giocatori che hanno deciso di acquistare Nintendo Switch Lite, il nuovo modello della console che vanta peso e dimensioni ridotte per migliorarne la portatilità. Nonostante dal lancio non siano emersi particolari problemi tecnici, sono diversi ad aver segnalato la presenza di un bug singolare.

Sullo schermo di alcune console è infatti comparso l'avviso che invita l'utente a staccare i Joy-Con dal corpo della console, anche se nel modello in questione i piccoli controller sono un tutt'uno con lo schermo e non possono essere sganciati in alcun modo. Stando alle dichiarazioni di alcuni neopossessori della leggerissima console portatile, il problema tende a verificarsi quando si inizializza Switch Lite con il cavo di ricarica inserito. È molto probabile che tale problematica emerga a causa del fatto che il sistema operativo di Switch Lite sia esattamente lo stesso presente anche nel modello standard, senza alcuna modifica.

Prima di lasciarvi ad un filmato pubblicato da un utente su Twitter colpito dalla problematica,