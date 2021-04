Nintendo Switch Lite Blu disponibile per il preordine da GameStopZing

GameStopZing ha aperto i preordini per Nintendo Switch Lite Blu, nuova colorazione della console portatile Nintendo disponibile dal 7 maggio. Una colorazione fresca e brillante che, ne siamo certi. non faticherà a conquistare il pubblico.

Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati, compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile. È l'ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in Wireless locale con amici e parenti che possiedono già una console Nintendo Switch.

Prenota Nintendo Switch Lite Blu da GameStopZing, la console costa 219.98 euro ma è possibile risparmiare portando indietro il proprio usato: nello specifico è possibile risparmiare 150 euro portando una PS4 PRO o un Nintendo Switch, 100 euro portando PS4, Xbox One X o Nintendo Switch Lite e 70 euro portando indietro una vecchia Xbox One S usata.

Nintendo Switch Lite Blu sarà in vendita dal 7 maggio, con il preordine vi assicurerete di ricevere la console in tempo per il giorno del lancio, inoltre potrete abbattere il prezzo di listino con l'usato, aumentando ancora di più il risparmio. Offerta valida online e nei punti vendita GSZ.