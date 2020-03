Nintendo Switch Lite si colora di Corallo anche in Italia: annunciata la data di uscita

Mentre si appresta a festeggiare i suoi primi sei mesi di presenza sul mercato videoludico, Nintendo Switch Lite è pronta ad accogliere una nuova colorazione.

Ad ora, la console portatile è proposta dalla Casa di Kyoto in tre differenti varianti dalla tinte pastello, che spaziano tra un vivace giallo, un rasserenante turchese ed un più tradizionale grigio chiaro. Recentemente, però, Nintendo aveva annunciato l'arrivo di una Nintendo Switch Lite color Corallo in arrivo in Giappone. Ebbene, è stato confermato che il prodotto non sarà un'esclusiva del mercato nipponico, ma raggiungerà invece anche i videogiocatori di tutta Europa.

La comunicazione conferma dunque, ovviamente, anche l'arrivo della nuova colorazione di Nintendo Switch Lite sul mercato italiano. Altra buona notizia, l'attesa per il debutto della nuova variante dell'hardware non sarà nemmeno particolarmente lunga: l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia ha infatti confermato che la commercializzazione avrà inizio a partire dal prossimo venerdì 24 aprile! Cosa ne pensate, vi piace la nuova colorazione della console portatile?



Ricordiamo che l'hardware è caratterizzato da alcune importanti differenze rispetto a Nintendo Switch tradizionale, tra i quali possiamo ricordare l'assenza di Joy-con rimovibili e la natura esclusivamente portatile. Per tutti i dettagli sulla console, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Nintendo Switch Lite realizzata da Francesco Fossetti.