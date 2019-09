Nintendo Switch Lite: come sono cambiati i Joy-Con? Vediamoli dall'interno

Con l'uscita di Nintendo Switch Lite sono arrivate anche le prime analisi sulla rivisitazione della console ibrida della Grande N, ora in versione puramente portatile. La speranza dei giocatori è che la nuova macchina risolva il problema del drifting dei Joy-Con. Sarà davvero così?

Il sito iFixit ha pubblicato un articolo in cui ha sostanzialmente aperto Nintendo Switch Mini e analizzato i suoi componenti e le sue differenze con il modello precedente. Qualche differenza in effetti c'è, anche in ambito Joy-Con. La più ovvia sono naturalmente le dimensioni. Alcuni componenti dunque sono più piccoli e anche le parti che controllano i tasti sono più strette.

Una delle teorie usate per spiegare il drifting però era il deteriorarsi con il tempo dei contatti neri sotto gli slider di metallo, che sembrano essere rimasti gli stessi. Il sito però fa notare che potrebbero essere fatti di un materiale più resistente, ma non è stato possibile determinare con certezza la cosa.

Insomma, il problema è stato risolto? Probabilmente sì, anche se proprio ieri è arrivata la prima segnalazione di Joy-Con Drifting su Nintendo Switch Lite, che però potrebbe trattarsi anche di un singolo caso di console malfunzionante.

Per quanto riguarda le altre differenze tra Switch Lite e classica, ci sono gli altoparlanti, che sembrano ora offrire un suono migliore, principalmente perché adesso quest'ultimo viene incanalato verso il basso anziché attraverso il display.

