Nintendo Switch Lite sarà compatibile con tutti i giochi già in commercio?

Dopo l'annuncio di Nintendo Switch Lite, emergono nuovi dettagli sulla compatibilità con il catalogo dei giochi disponibili e sui titoli in arrivo. La versione Lite della console disporrà di comandi integrati, questa modifica inciderà con l'utilizzo dei giochi Switch?

Sul sito di Nintendo leggiamo che "Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma Nintendo Switch. Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei giochi e sulle loro pagine nel Nintendo eShop e sul sito ufficiale Nintendo è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi."

In aggiunta viene evidenziato che "Per i giochi compatibili con la modalità da tavolo, è possibile collegare in wireless i controller Joy-Con (venduti separatamente) con la console Nintendo Switch Lite. In questi casi, gli utenti dovranno avere un dispositivo in grado di ricaricare i controller Joy-Con, come l’impugnatura ricarica Joy-Con."

Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre colorazioni (giallo, turchese e celeste) ad un prezzo di 199 dollari in Nord America, non ancora confermato per l'Europa.