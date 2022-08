Nintendo Switch Lite ha un nuovo concorrente: arriva l'Anbernic RG505

Mentre Nintendo Switch e Steam Deck dominano il mercato delle console portatili, un nuovo concorrente inizia a farsi largo tra i due colossi con una macchina che pare essere una via di mezzo tra i due dispositivi. Ci riferiamo all'RG505 di Anbernic, di cui possiamo vedere già un interessante filmato.

Pur avendo un design molto simile a Nintendo Switch Lite (la colorazione verde acqua è quasi identica a quella della console della Grande N), Anbernic RG505 è una macchina economica che non monta un sistema operativo proprietario ma si affida ad Android. Questo significa che, in maniera simile ad un tablet, è possibile installare emulatori e titoli che possono poi esseregiocati tramite l'ausilio dei controlli incorporati nella scocca, i quali includono tasti dorsali, una croce direzionale, due stick analogici e quattro pulsanti frontali. Non si conoscono al momento i dettagli dell'hardware della periferica, ma è noto che sia mossa da una CPU Rockchip e vanti un display di 5 pollici. Per quello che riguarda il costo, si parla di 199,99 dollari, ovvero una cifra molto simile a quella proposta da Nintendo per il modello economico di Switch.

Prima di lasciarvi al video che mostra Anbernic RG505 alle prese con Genshin Impact e God of War 2, vi ricordiamo che Nintendo Switch Lite è disponibile anche nella nuova colorazione Blu.