Nintendo Switch Lite alla conquista delle giovani generazioni di fan con il nuovo spot TV

Le alte sfere di Nintendo danno ufficialmente inizio alla campagna promozionale di fine 2019 su Switch Lite con uno spot TV che si focalizza sull'irresistibile attrattiva esercitata dalla console portatile sulle giovani generazioni di videogiocatori.

La nuova iniziativa commerciale della casa di Kyoto, che si somma a quella che coinvolge la "sorella maggiore" Nintendo Switch con sconti Black Friday, pone infatti l'accento sulla libertà offerta ai giocatori più giovani con la possibilità di immergersi negli universi virtuali dei propri titoli preferiti sfruttando la natura esclusivamente portatile di Switch Lite.

Se Sony decide di incentrare su Death Stranding la strategia comunicativa dell'ultimo, emozionante spot di PS4 Pro, anche la macchina pubblicitaria di Nintendo si mette in moto per condurci alla volta delle dimensioni digitali dei kolossal in esclusiva che riempiranno le giornate degli utenti di Nintendo Switch da qui all'inizio del 2020, come Luigi's Mansion 3 (già disponibile insieme alla nostra recensione), l'imminente Pokemon Spada e Scudo e l'immancabile Mario Kart 8 Deluxe.

Prima di lasciarvi all'ultimo spot di Nintendo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Nintendo Switch Lite a firma di Francesco Fossetti e un approfondimento sui 5 giochi perfetti per la console portatile della casa di Kyoto.