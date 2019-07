Nintendo Switch Lite: la console ottiene la certificazione dalla FCC USA

A tre settimane dall'annuncio di Nintendo Switch Lite, si conclude ufficialmente la delicata fase di valutazione della Federal Communications Commission, l'ente governativo statunitense preposto alla certificazione dei dispositivi elettronici (e non solo) destinati alla vendita negli USA.

L'approvazione FCC ottenuta da Nintendo per commercializzare negli States la nuova versione di Switch esclusivamente portatile consente così al colosso videoludico nipponico, e alle diverse catene di distribuzione che operano negli Stati Uniti, di evitare un rinvio nella data di lancio della console e di rispettare, così facendo, le scadenze dei preordini.

Anche negli USA, così come in Europa e in Giappone, il numero delle prenotazioni di Nintendo Switch Lite è particolarmente elevato e l'eventuale scoperta, da parte della commissione della FCC, di problemi anche minimi di progettazione della console avrebbe determinato un serio danno di immagine (e di riflesso economico) per la casa di Kyoto.

A ogni modo, il pericolo del rinvio dovuto alla mancata certificazione della FCC statunitense è scongiurato e Nintendo può guardare con relativa serenità al 20 settembre, ossia alla data prevista per il lancio di Switch Lite. Qui in Italia, il nuovo modello portatile di Nintendo Switch sarà venduto al prezzo di 219,98 euro.