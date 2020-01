Nintendo Switch Lite, Control, Gears 5 e DualShock 4 in offerta da Mediaworld

Mediaworld ha aggiornato le offerte del giorno, che scadranno alle 23:59 di oggi mercoledì 28 Gennaio. Tra le promozioni di giornata troviamo la Nintendo Switch Lite, alcuni videogiochi ed un DualShock 4.

La Nintendo Switch Lite in offerta è caratterizzata da una serigrafia speciale a tema Pokémon, con Zaclan e Zamazeta, e può essere acquistata a 199,99 Euro, rispetto ai 229,99 Euro di listino, per un risparmio di 30 Euro.

In sconto troviamo anche Control per PS4, a 39,99 euro e Gears 5 per Xbox One a 59,99 Euro, in questo caso lo sconto è pari a 10 Euro.

Il DualShock 4 per la PlayStation 4, invece, nella colorazione Blue Camouflage viene scontato da Mediaworld a 54,99 Euro.

Tra le offerte legate al mondo videoludico citiamo anche la seduta da racing Xtreme Racing Seat, a 299,99 Euro, 80 Euro in meno dal prezzo del produttore.

Interessante anche la promozione sul Lenovo Legion Y740-15IRHG, un notebook da 15,6 pollici con processore Intel Core i7-9750H da 2Ghz, hard disk da 1 terabyte, SSD da 512GB, 16 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 con 8 gigabyte di memoria dedicata. Mediaworld lo sconta a 2199 Euro, 300 Euro in meno dai 2499 Euro proposti in precedenza.

Per tutte le offerte da gaming vi rimandiamo alla pagina dedicata.