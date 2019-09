Nintendo Switch Lite: day one rotto? La console già in vendita in alcuni negozi

Nintendo Switch Lite arriverà il 20 settembre in Europa, Giappone e Nord America, questa la data annunciata dalla casa di Kyoto, tuttavia sembra che alcuni rivenditori negli Stati Uniti abbiano già iniziato a vendere la console con qualche giorno di anticipo.

Su ResetERA è stato aperto un topic dedicato ai primi avvistamenti di Nintendo Switch Lite, secondo quanto riportato la console è già disponibile in un negozio Walmart di Rockford, in Georgia e sembra che altri punti vendita della catena possano iniziare a vendere la console con qualche giorno di anticipo. C'è chi assicura di aver visto Switch Lite in vendita anche presso altre catene come Best Buy e Target, tuttavia l'unica testimonianza certa riguarda il centro Walmart citato poco sopra, che ha venduto regolarmente la console all'autore del post.

Per quanto riguarda l'Europa e l'Italia al momento non ci giungono segnalazioni di alcun tipo riguardo l'eventuale rottura del day one di Nintendo Switch Lite e dunque la data di uscita confermata resta quella del 20 settembre, nelle colorazioni grigio, giallo e azzurro al prezzo di 219.99 euro, leggermente più alto rispetto ai 199 dollari (tasse escluse) consigliati in Nord America.