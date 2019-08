Nintendo Switch Lite: dimensioni a confronto con PS Vita 3DS XL, DS Lite e GBA

Come evidenziato nella nostra prova esclusiva di Nintendo Switch Lite, la console può contare su dimensioni piuttosto contenute (91.1mm x 208mm x 13.9mm per un peso complessivo di 275 grammi) ma quanto è realmente compatta se paragonata ad altri dispositivi portatili?

In un video i colleghi di GameXplain hanno messo a confronto le dimensioni di Nintendo Switch Lite con quelle di Game Boy Advance, Nintendo DS Lite, Nintendo 3DS XL, Nintendo Switch (modello standard), PSP e PlayStation Vita. Chiaramente in molti casi il confronto è un mero esercizio di stile, in particolare se parliamo di DS Lite e 3DS XL, due dispositivi "a conchiglia" e quindi con una filosofia di design completamente differente rispetto a quella di Switch Lite.

La versione "Lite" della console Nintendo può contare su uno schermo da 5.5 pollici e su un SoC migliorato che garantirà un'autonomia maggiore con la batteria integrata, leggermente superiore rispetto a quella del modello base, che ricordiamo resterà comunque in vendita allo stesso prezzo.

Nintendo Switch Lite uscirà in contemporanea mondiale il 20 settembre, in contemporanea con The Legend of Zelda Link's Awakening, il prezzo è fissato a 199 dollari (più tasse) negli Stati Uniti mentre in Europa il costo di listino è pari a 219 euro.