Nintendo Switch Lite: emergono alcune impressioni sulla qualità costruttiva

Un commesso di un non meglio specificato negozio di New York ha avuto modo di mettere le mani su Nintendo Switch Lite grazie ad uno stock arrivato anticipatamente in magazzino ed ha approfittato dell'occasione per condividere le sue impressioni su Reddit.

Le prime impressioni sulla console sembrano essere positive, Nintendo Switch Lite è realizzato in plastica di buona qualità ed anche l'assemblaggio risulta solido e robusto, non facendo in alcun modo pensare ad un prodotto economico e restituendo anzi una sensazione tipica di prodotti premium di fascia superiore.

Per quanto riguarda i controlli, il D-Pad sembra avere un feeling simile alla croce direzionale del Pro Controller, risultando però più preciso. Dorsali e grilletti non hanno subito modifiche di alcun tipo mentre i pulsanti ABXY appaiono più mordibi, al contrario le leve analogiche più dure rispetto al modello standard di Switch.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile in Giappone, Europa e Nord America dal 20 settembre (in contemporanea con The Legend of Zelda Link's Awakening) al prezzo di 199 dollari negli Stati Uniti e 219 euro in Europa (prenota ora su Amazon.it), a novembre arriverà anche una Limited Edition dedicata a Pokemon Spada e Scudo, con console personalizzata e bundle esclusivo con gioco e accessori inclusi.