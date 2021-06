Nintendo Switch Lite: si può giocare in due insieme o contro?

Nintendo Switch Lite è la revisione esclusivamente portatile della Switch classica, disponibile dallo scorso 10 luglio 2019. Tranne pochissime eccezioni, condivide la stessa softeca della console originale e tutte le sue feature più importanti. La scelta ideale per chi preferisce giocare in portabilità.

Ma è possibile giocare in due anche con Nintendo Switch Lite? La risposta è ovviamente sì, sebbene per giocare in compagnia in locale senza per forza ricorrere all'online sia necessario che ciascun giocatore abbia a disposizione la propria Switch Lite, da collegare via wireless alle altre console presenti nella stessa stanza. Non solo è possibile giocare in due abilitando anche lo split screen: è possibile coinvolgere fino a un massimo di 8 giocatori via LAN ed è inoltre persino possibile collegare Joy-Con e Pro Controller alla Switch Lite quando usata in modalità tabletop esattamente come accade per la console standard.

Le vostre partite in compagnia sono quindi assicurate anche se possedete la Switch Lite. Se volete approfondire ulteriormente, ecco se Nintendo Switch Lite ha gli stessi giochi della normale Switch. Nel frattempo continuano a susseguirsi numerosi voci sul prossimo modello della console ibrida di successo firmata Nintendo: il prezzo di Nintendo Switch PRO è trapelato dal database di un negozio francese, che stia davvero per arrivare l'annuncio ufficiale?