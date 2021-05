Nintendo Switch Lite ha gli stessi giochi di Switch?

Nintendo Switch Lite è una alternativa ancora più compatta ed economica alla console ibrida della compagnia giapponese, eliminando però la possibilità di utilizzarla in modalità TV e mantenendo solamente la modalità portatile.

In effetti, Nintendo Switch Lite è diventata a tutti gli effetti la console portatile più avanzata distribuita da Nintendo, a causa della rimozione dei due Joy-Con in favore di comandi installati direttamente sulla scocca della console, differenziandosi quindi in maniera piuttosto netta dalla sua sorella maggiore. Per questo motivo sono quindi in molti a domandarsi se il catalogo di videogiochi disponibili per Nintendo Switch Lite sia lo stesso presente anche sulla console ammiraglia del colosso giapponese, o se al contrario esistano alcune differenze in tal senso.

Nonostante la domanda sia più che lecita, ci teniamo subito a rassicurarvi: il catalogo di titoli disponibili per Nintendo Switch Lite è esattamente identico a quello dei prodotti presenti su Nintendo Switch standard. Il catalogo delle due console è infatti completamente unificato, in maniera molto simile a quanto accaduto nella scorsa generazione con le console di metà generazione, ovvero PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Esistono tuttavia alcuni titoli che, nonostante possano essere acquistati e riprodotti senza difficoltà anche su Nintendo Switch Lite, richiedono comunque l’utilizzo di due Joy-Con esterni, venduti separatamente, per poter utilizzare le funzionalità esclusive dei controller di Nintendo Switch standard, come il rumble HD e i sensori di movimento. In quel caso vi basterà procurarvi una coppia di Joy-Con a parte e collegarli alla vostra Nintendo Switch Lite.

Il discorso appena fatto potrebbe tuttavia non applicarsi ad un'eventuale Nintendo Switch Pro, che secondo gli ultimi rumor potrebbe essere pubblicata alla fine di quest'anno ed avere alcune importanti esclusive, come il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild o il nuovo Mario Kart 9.