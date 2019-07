Nintendo Switch Lite: tutte le immagini della nuova console portatile

Dopo una serie innumerevole di leak e di rumor su Switch Mini, l'annuncio ufficiale di Nintendo Switch Lite non poteva che essere accompagnato da una ricchissima serie di immagini esplicative che illustrano il design, le funzioni e le potenzialità della nuova console portatile della casa di Kyoto.

Il generoso materiale multimediale prodotto da Nintendo approfondisce gli aspetti legati alle colorazioni di lancio del sistema (giallo, grigio e turchese), con un focus sulle specifiche (qui trovate una scheda di approfondimento sulle caratteristiche tecniche) e sul design della console che presenterà uno schermo più piccolo e un layout di tasti comprendente una croce direzionale e degli analogici migliorati, ma non la funzione Rumble HD o la possibilità di connetterla alla TV tramite dock.

Le immagini promozionali della versione mini di Nintendo Switch rimarcano poi la sua natura portatile e fanno leva sull'immaginazione dei suoi futuri acquirenti mostrandocela in diversi contesti, dai party in locale alle sessioni di gameplay casalinghe e in ambienti esterni.

Il lancio di Nintendo Switch Lite è previsto in Italia per il 20 settembre: il prezzo della console deve essere ancora annunciato, anche se possiamo farcene un'idea considerando che negli USA verrà venduta a 199 dollari, escluse le tasse applicate dai singoli Stati federali.