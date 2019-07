Nintendo Switch Lite fa impennare le azioni di Nintendo

Gamestop è entusiasta di Nintendo Switch Lite, ma non è l'unica ad aver accolto positivamente la nuova versione della console ibrida della Grande N, che sta volando anche in borsa. Le azioni del colosso giapponese sono infatti in rialzo di circa il 4.5%, il risultato migliore degli ultimi nove mesi.

Gli investitori insomma sembrano essere piuttosto contenti del nuovo prodotto di Nintendo, che costa circa cento dollari in meno del modello originale, ed è visto come un buon modo per attrarre i più giovani e le famiglie che invece vedevano il costo della Switch originale al di fuori della propria portata.

Nintendo Switch Lite insomma si sta già imponendo come una grossa hit, e come un modo per la casa di Kyoto di incrementare la propria base d'installazione e il ciclo vitale della console, che potrebbe dunque allungarsi addirittura di qualche anno.

Michael Pachter, uno degli analisti più famosi al mondo, prevede che la console venda 8.5 milioni di unità durante l'anno fiscale e 11.5 milioni nell'anno successivo, ed ha descritto Switch Lite come "Il prodotto giusto al momento giusto". Siete d'accordo con lui?

Che ne pensate di Nintendo Switch Lite? Anche secondo voi si rivelerà un grande successo commerciale per la Grande N?