Nintendo Switch Lite non avrà giochi esclusivi, la conferma di Shuntaro Furukawa

Parlando con gli azionisti del colosso giapponese, il Presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha confermato che la compagnia non ha intenzione di pubblicare giochi esclusivi per Switch Lite, tutti i prossimi titoli della casa di Kyoto saranno compatibili con Switch e Switch Lite.

In passato Nintendo ha lanciato alcuni titoli esclusivi per New Nintendo 3DS/3DS XL ma questa mossa non ha riscosso il successo sperato e il Presidente Furakawa conferma che non verrà riproposta nel prossimo futuro. Tutti i giochi Nintendo saranno quindi perfettamente compatibili con entrambi i modelli di Switch, così da non tagliare fuori nessuna fascia di consumatori.

Shuntaro Furakawa ha poi ribadito i dati di vendita di Nintendo Switch Lite: due milioni di console vendute in dieci giorni, con la versione turchese in cima alla lista delle preferenze e un particolare successo riscosso tra il pubblico femminile, che ha apprezzato il design della console e le dimensioni compatte.

Secondo alcuni rumor, Nintendo sarebbe al lavoro su una nuova versione di Switch Lite con ottimizzazioni del SoC pensate per ridurre i consumi e aumentare la durata della batteria, tuttavia Furakawa non ha confermato questa voce, limitandosi a ribadire che "Nintendo lavora continuamente alla progettazione di nuovi hardware e console", dichiarazione che sembra aver soddisfatto gli azionisti.