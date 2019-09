Nintendo Switch Lite non ha l'uscita TV, nessuna possibilità di implementarla via software

Dal teardown di Nintendo Switch Lite proposto dal canale YouTube Spawn Wave emerge un dettaglio interessante riguardo l'uscita TV della nuova console portatile della casa di Kyoto.

Sappiamo ovviamente che Nintendo Switch Lite non supporta la trasmissione del segnale video dalla console allo schermo TV/Monitor, tuttavia in molti si aspettavano una possibile aggiunta di questa feature tramite aggiornamento software nel prossimo futuro.

In realtà non c'è alcuna possibilità che questo avvenga poichè la console non disponibile fisicamente dell'hardware necessario per inviare il segnale video a fonti esterne. Come sottolineato da Spawn Wave, tutta la componentistica legata all'aspetto citato è del tutto assente in Nintendo Switch Lite, risulterebbe dunque impossibile abilitare la trasmissione video tramite software o hack non ufficiali.

Nintendo Switch Lite è dunque una console dalla vocazione 100% portatile e non ci sono margini di manovra per poterla definire una piattaforma casalinga, del resto la stessa compagnia è stata chiara su questo punto, con Switch che viene ritenuto il modello "Premium" e Switch Lite la variante destinata ai consumatori che vogliono esclusivamente giocare in mobilità, rinunciando a qualche caratteristica a vantaggio di un minor costo di acquisto e di una maggior portabilità e maneggevolezza.