Nintendo Switch Lite: con l'offerta di Amazon è l'occasione di recuperarla

Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch, adatta ai videogiocatori che sono sempre in movimento e non si staccano dalla loro passione neanche fuori casa.

Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile. È l'ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale con amici che possiedono già una console Nintendo Switch. Essendo stata pensata per giocare in mobilità, la console Nintendo Switch Lite non trasmette l'immagine alla TV.

Per utilizzare i titoli che non sono compatibili con la modalità portatile, sarà comunque possibile collegare i Joy-Con (in vendita separatamente) in wireless con Nintendo Switch Lite. In questi casi, è necessario disporre di un dispositivo in grado di ricaricare i controller Joy-Con, come l'impugnatura ricarica Joy-Con.