Nintendo Switch Lite in offerta su Amazon per un periodo limitato

Da oggi e per un periodo limitato Amazon offre Nintendo Switch Lite a prezzo scontato rispetto al listino, permettendo così di risparmiare sull'acquisto della console portatile della casa di Kyoto.

Nintendo Switch Lite costa ora 199 euro anzichè 219 euro, un risparmio di 20 euro che vi permetterà di acquistare magari un accessorio (come una custodia), un gioco, l'abbonamento a Nintendo Switch Online oppure una tessera prepagata per acquistare giochi e DLC su Nintendo eShop.

Nintendo Switch Lite Offerte

Si tratta di una buona occasione per acquistare la console Nintendo a prezzo leggermente scontato, al momento non sappiamo fino a quando andrà avanti la promozione di Amazon, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.

L'offerta è valida per le varianti cromatiche grigio, turchese e giallo ma non per la Limited Edition a tema Pokemon Spada e Scudo, quest'ultima in vendita a prezzo di listino. Lo sapevate? Nintendo ha annunciato Switch Lite color corallo per il Giappone, al momento non è chiaro se questa edizione giungerà anche in Occidente o se resterà confinata al solo mercato asiatico.