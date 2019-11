Nintendo Switch Lite in offerta per il Black Friday su Amazon.it a meno di 200 euro

Nintendo Switch Lite è protagonista delle offerte Amazon.it per il Black Friday 2019, la console Nintendo viene proposta a quello che oggi sembra essere uno dei prezzi più bassi mai applicati dal lancio, avvenuto a fine settembre.

Su Amazon.it trovate Nintendo Switch Lite a 189 euro anzichè 219.99 euro, ad oggi come detto il calo di prezzo massimo registrato dal modello Lite, in molti si aspettavano un prezzo offerta compreso tra i 149 ed i 179 euro per il Black Friday 2019 ma così purtroppo non è stato, in attesa delle offerte per il Cyber Monday 2019.

Offerte Nintendo Switch Lite a sconto

Nel momento in cui scriviamo tutte le colorazioni risultano disponibili per l'acquisto, Nintendo Switch Lite è venduta da un venditore terzo sul marketplace ma il prodotto risulta, se siete abbonati Prime potete dunque abbattere le spese di spedizione e aumentare così il risparmio percepito.Come di consueto, se siete interessati approfittatene prima del sold-out o dell'eventuale aumento del prezzo,, le quali potrebbero terminare in un lasso di tempo piuttosto breve, considerando il grande volume di acquisti nel periodo del Black Friday.