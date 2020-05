Nintendo Switch Lite in offerta da GameStop nel volantino di maggio

Il nuovo volantino GameStop di maggio include alcune offerte per l'acquisto di Nintendo Switch Lite, la versione esclusivamente portatile della più recente console Nintendo. Ecco le promozioni attive sul sito della catena.

Da GameStop Italia, Nintendo Switch Lite (colore grigio) costa 214.98 euro, offerta valida solo online. La seconda promozione riguarda invece Nintendo Switch Lite Animal Crossing Pack, acquistabile fino al 14 maggio al prezzo di 269,98 euro. Questo pacchetto include una console Nintendo Switch Lite nei colori grigio o corallo, grip per i Joy-Con, una copia di Animal Crossing New Horizons, una custodia per il trasporto e un vetro proteggi schermo.

Da segnalare anche la promozione sui giochi usati, i quali verranno valutati il 50% in più della normale valutazione di sistema: "promozione valida per due settimane dalla riapertura ufficiale del negozi e non cumulabile con altre promozioni in corso. Troverai sul sito maggiori informazioni sulla riapertura dei punti vendita. I giochi riportati dovranno essere funzionanti e compresi di custodia e libretto. Dettagli, limitazioni e restrizioni in cassa."

Ricordiamo che presto tutti i GameStop riapriranno al pubblico, nel frattempo l'azienda ha potenziato l'eCommerce per garantire consegne rapide su tutti gli ordini effettuati online, lo store è infatti regolarmente attivo e con consegne garantite.