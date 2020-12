Nintendo Switch Lite in offerta da GSZ con 150 euro di valutazione garantita entro aprile

GameStopZing lancia una nuova promozione su Nintendo Switch Lite: acquistando la console al prezzo promozionale di 199.98 euro (varie colorazioni disponibili) e riportandola in negozio entro il 29 aprile 2021 verrà valutata 150 euro e sarà possibile usare il credito per comprare una nuova Switch.

Nintendo Switch Lite costa 199.98 euro, l'offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili e terminerà il 29 dicembre 2020, promozione riservata ai possessori di GSZ+ di qualsiasi livello. GameStopZing ricorda che "in caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."

