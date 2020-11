Nintendo Switch Lite in offerta da Mediaworld per il Black Friday

Tra le offerte Black Friday del volantino Mediaworld trova spazio anche Nintendo Switch Lite in bundle con un gioco a prezzo scontato, offerta valida solamente per un periodo limitato!

Nei negozi Mediaworld aperti e online sul sito è possibile acquistare Nintendo Switch Lite con un gioco a 259 euro, la catene mette a disposizione tutte le colorazioni (grigio, turchese, giallo e corallo), tra i titoli disponibili tra cui scegliere troviamo The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros U Deluxe.

Una bella occasione per acquistare la console portatile Nintendo con un gioco ad un prezzo ridotto rispetto al normale costo di listino, promozione valida fino ad esaurimento scorte e solo per un periodo limitato, durante il Black Friday Mediaworld lancerà altre offerte su console e videogiochi che coinvolgeranno presumibilmente anche Nintendo Switch e Switch Lite.

Quest'anno il Black Friday si terrà venerdì 27 novembre ma già dal 23 novembre avrà inizio la Settimana del Black Friday che proseguirà poi il 28 e 29 novembre con il Black Weekend e terminerà lunedì 30 novembre con il Cyber Monday.