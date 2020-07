Nintendo Switch Lite in offerta da Unieuro, ultimi giorni per approfittare del Sottocosto

Ancora per pochissimi giorni (fino a domenica 2 agosto) è possibile approfittare delle offerte del volantino Sottocosto Unieuro per acquistare Nintendo Switch Lite e giochi per la console a prezzo scontato.

Come parte degli sconti Sottocosto volantino Unieuro troviamo Nintendo Switch Lite con Paper Mario The Origami King in vendita a 229.99 euro, console disponibile nei colori grigio, turchese e giallo. Avete già la console e siete in cerca di giochi o accessori? Nessun problema, anche in questo caso la scelta è piuttosto vasta.

Le custodie da viaggio Hori e Indeca costano 9.99 euro, così l'alimentatore Two Dots, passando ai giochi citiamo invece Nintendo Labo Kit Veicoli e Kit Robot a 39.99 euro l'uno, Blacksad Under The Skin a 29.99 euro, Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir a 29.99 euro, Burnout Paradise Remastered a 39.99 euro e ancora Hyrule Warriors Definitive Edition a 39.99 euro, New Super Mario Bros U Deluxe a 52.73 euro, The Legend of Zelda Link's Awakening a 46.99 euro, Splatoon 2 a 45.99 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled a 33.99 euro, solamente per citarne alcuni.

