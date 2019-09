Nintendo Switch Lite: offerte e sconti Amazon, GameStop, Euronics, Mediaworld e Unieuro

Nintendo Switch Lite esce il 20 settembre in Europa al prezzo consigliato di 219.99 euro, cifra leggermente più alta rispetto ai 199 dollari consigliati negli Stati Uniti. Vediamo insieme dove è possibile prenotare e acquistare la console online e nei negozi fisici in Italia al miglior prezzo.

Nel momento in cui scriviamo, non risultano particolari offerte per acquistare Nintendo Switch Lite a prezzo scontato, se non la promozione di GameStop Italia, valida fino ad esaurimento scorte. Su Amazon.it Nintendo Switch Lite costa 219 euro anzichè 219.99 euro (uno sconto "fantasma", come si dice in gergo), stesso prezzo da Mediaworld mentre da Euronics e Unieuro la console viene venduta al prezzo di listino ufficiale, come detto 219,99 euro.

Nintendo Switch Lite Offerte

Questa è attualmente la miglior offerta Nintendo Switch Lite disponibile sul mercato italiano: solo da GameStop è possibile acquistare la console al prezzo di 129.98 euro portando tre giochi PS4, Xbox One o Nintendo Switch validi per la promozione. Tra le note del sito di GameStop viene riportato quanto segue: "Promozione trade-in valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+. In caso di promozioni che prevedono il ritiro di giochi è necessario che gli stessi siano integri, funzionanti, completi di custodia e libretto e contengano la lingua italiana. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."

Conoscete altre offerte per Nintendo Switch Lite? Segnalatecele nello spazio commenti qui sotto! Ricordiamo che la promozione di GameStop indicata non è un contenuto sponsorizzato, la redazione ha riportato l'offerta con l'obiettivo di fornire una notizia utile ai lettori senza percepire commissioni di alcun tipo, a differenza invece di quanto accade con il link che rimanda ad Amazon.it