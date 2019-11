Nintendo Switch Lite è particolarmente apprezzato dal pubblico femminile

Intervistato da Fortune, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha parlato di Nintendo Switch Lite soffermandosi sul successo riscosso dalla console in particolar modo presso il pubblico femminile.

Come sappiamo, Nintendo Switch Lite ha venduto due milioni di pezzi in dieci giorni e la compagnia si dice fiduciosa per il futuro, Switch Lite ha tutte le carte in regolare per diventare uno dei prodotti più venduti durante il Black Friday e la stagione natalizia. Bowser in particolare parla del buon riscontro ottenuto presso il pubblico femminile: "Nintendo Switch Lite ha una percentuale di adozione molto alta da parte del pubblico femminile, molto più elevata rispetto al modello originale."

"Vogliamo raggiungere un pubblico più esteso, Lite è sicuramente un buon modo per conquistare altre fasce come i giovanissimi e le famiglie, per questo continueremo a proporre esperienze adatte a tutti."

Shuntaro Furakawa, Presidente di Nintendo, aveva già sottolineato in una intervista il successo di Switch presso la platea femminile, ricordando come il colore più venduto sia il turchese, variante di maggior successo rispetto alla versione gialla e grigia. Con Nintendo Switch Lite, la casa di Kyoto ha cercato di raggiungere un nuovo tipo di pubblico rispetto ai fedelissimi della compagnia ed ai giocatori hardcore, a quanto pare con discreto successo, sebbene ci siano ancora margini di manovra in tal senso, come confermato dallo stesso Bowser.