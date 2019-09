Nintendo Switch Lite: quanto è più piccola del modello classico?

Dopo averla tanto attesa, domani sarà finalmente il giorno in cui Nintendo Switch Lite diventa disponibile sul mercato italiano. Se negli ultimi mesi aveste vissuto sulla luna e non sapeste di cosa stiamo parlando, si tratta di una versione ridotta di Nintendo Switch con alcune caratteristiche diverse.

Innanzitutto, è un modello pensato principalmente da portare in giro, ed è dunque disponibile solo in modalità handheld, vale a dire che non sarà possibile collegarla al televisore tramite la dock. Inoltre ha una batteria potenziata rispetto al primo modello di Nintendo Switch classico, ed ha la croce direzionale anziché i tastini separati come nei Joy-Con tradizionali. È poi disponibile in tre colorazioni: azzurro, giallo e grigio.

Ma la differenza più evidente ovviamente è quella che riguarda le dimensioni. Nintendo Switch Lite come detto è progettata per essere utilizzata all'esterno, o comunque in modalità portatile, per cui il suo peso e le sue dimensioni sono ridotte rispetto al modello originale. Ma di quanto esattamente?

L'analista Daniel Ahmad, noto come ZhugeEX, ha postato su Twitter un'immagine comparativa delle due console, grazie alla quale possiamo vedere nel dettaglio di quali siano le reali dimensioni di Nintendo Switch Lite e di quanto i suoi Joy-Con non estraibili, siano effettivamente più piccole della console ibrida della Grande N.

Che ne pensate? È in linea con quanto vi aspettavate?