Nintendo Switch Lite Pokemon Dialga e Palkia: dove prenotare la nuova console?

Durante il Pokemon Presents del 18 agosto, The Pokemon Company ha svelato non solo nuovi dettagli sul gameplay di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ma ha anche annunciato una console Nintendo Switch in edizione limitata.

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition sarà disponibile in Italia dal 5 novembre, con qualche giorno di anticipo rispetto a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in arrivo invece il 19 dello stesso mese. In molti ci state chiedendo, ma è già possibile preordinare questa limited edition?

Purtroppo al momento no, i preordini di Nintendo Switch Lite x Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente non sono ancora aperti in Italia e negli altri paesi, con ogni probabilità l'apertura dei preorder avverrà nelle prossime ore o entro la fine della settimana, questa almeno la speranza dei più.

Esattamente come avvenuto con il Nintendo DS in occasione del lancio di Pokemon Diamante e Perla, anche per i due remake la casa di Kyoto ha pensato ad una console in edizione limitata nella colorazione Metallic Grey con finiture oro e argento e le serigrafie di Dialga e Palkia sulla parte posteriore. Il prezzo? 199.99 dollari negli USA, probabilmente 219.99 euro in Europa, stesso prezzo del Nintendo Switch Lite in colorazione standard.