Nintendo Switch Lite Pokemon Edition in offerta da Mediaworld solo per oggi

Nintendo Switch Lite è protagonista delle offerte "Solo per oggi" di Mediaworld: la nota catena propone ogni giorno una serie di prodotti a prezzo scontato per pochissime ore, approfittatene se siete interessati prima che sia troppo tardi.

Nello specifico da Mediaworld è possibile acquistare Nintendo Switch Lite Edizione Limitata Pokemon Zacian & Zamazenta a 219.99 euro anzichè 229,99 euro. Si tratta di una versione speciale della console a tiratura limitata realizzata in occasione del lancio di Pokemon Spada e Scudo, alla scocca di colore geigio si uniscono pulsanti azzurri e rosa, la parte posteriore invece presenta una serigrafia dei due Pokemon Zacian e Zamazenta.

Non ci sono per il resto altre differenze rispetto all'edizione standard di Nintendo Switch Lite, se non appunto la colorazione e la confezione con artwork esclusivo disegnato appositamente per questo modello. Il prezzo è in linea con quello del modello Switch Lite standard (disponibile nei colori giallo, turchese e grigio) dunque si tratta di una occasione interessante per chiunque fosse interessato all'acquisto di questa Limited Edition, seppur lo sconto non sia elevatissimo.

All'interno della confezione trovano spazio solamente la console e l'alimentatore, dunque il gioco dovrà essere acquistato separatamente così come altri eventuali accessori come custodie, borse per il trasporto o pellicole proteggi schermo.