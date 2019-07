Nintendo Switch Lite, preordini aperti anche negli Stati Uniti

Dopo aver ottenuto la certificazione dalla FCC, Nintendo ha potuto aprire ufficialmente i preordini di Switch Lite anche in Nord America. Il ritardo nell'approvazione del prodotto è dovuto a tempistiche tecniche della Federal Communications Commission e per qualche giorno si è temuto un possibile ritardo per il lancio negli Stati Uniti.

Questa eventualità è stata fortunatamente scongiurata e ora Nintendo Switch Lite può essere prenotata anche dai giocatori americani. Nel momento in cui scriviamo la console è disponibile solo su Amazon USA, presto i preordini dovrebbe essere attivi anche su Nintendo Store e presso rivenditori come GameStop, Target, Walmart e altre catene sparse negli Stati Uniti.

In Europa, Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre (insieme a The Legend of Zelda Link's Awakening) nelle colorazioni grigio, giallo e turchese, al prezzo consigliato di 219.99 euro, con preorder già attivi presso tutti i principali rivenditori e le catene italiane.

In particolare GameStop italia ha già lanciato le offerte Nintendo Switch Lite per acquistare la console a prezzo ridotto restituendo il proprio usato (hardware e giochi) e permettendo di ottenere un corposo sconto sul costo di listino, promozioni valide per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.