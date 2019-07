Nintendo Switch Lite: caratteristiche tecniche e differenze con il modello attuale

Dopo i numerosi e insistenti rumor, Nintendo ha finalmente svelato al pubblico la nuova Switch Lite, console votata esclusivamente alla portatilità. Cerchiamo quindi di scoprire tutte le caratteristiche che contraddistingueranno questo nuovo modello.

La prima differenza con la console principale è la totale assenza delle possibilità di connettere il dispositivo al proprio televisore, dal momento che potrete utilizzarla solo ed esclusivamente in portatilità. Lo schermo è leggermente più piccolo (parliamo di 5,5 pollici) ma mantiene la stessa risoluzione già vista sul modello standard, (720p) sebbene pare non vi sia alcun modo di modificare manualmente la sua luminosità. Anche il sistema di controllo consta alcune differenze, visto che i Joy-Con saranno integrati nella scocca e presenteranno analogici migliorati e una croce digitale formata da un unico pezzo. Mancano invece HD Rumble e sensore IR, il che vi costringerà all'utilizzo di un Joy-Con acquistato separatamente per giocare a titoli come 1,2,3 Switch o sfruttare funzionalità aggiuntive come quelle di cattura in Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Eeevee.



A giovare della presenza di un sistema di controllo integrato nella scocca dovrebbe poi essere la resistenza della console. A facilitarne il trasporto non sarà solo la resistenza ma anche il peso del dispositivo, che è stato sensibilmente ridotto migliorandone anche l'ergonomia. La batteria dovrebbe invece assicurare un'autonomia compresa tra le tre e le sette ore, risultato leggermente superiore rispetto al modello attuale, che garantisce 2.5/6.5 ore di autonomia a seconda delle situazioni.

L'arrivo di Nintendo Switch Lite è previsto per il prossimo 20 settembre 2019 in tre diverse colorazioni: turchese, grigio e giallo.