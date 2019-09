Nintendo Switch Lite: scoperta una funzionalità esclusiva in Super Mario Odyssey!

Non riuscendo a resistere al fascino portatile di Nintendo Switch Lite, diversi utenti hanno acquistato la console per affiancarla alla loro Switch "casalinga" e, dopo aver giocato a Super Mario Odyssey, riferiscono di aver scoperto un caratteristica ingame inattesa.

Secondo quanto affermato dagli appassionati della Grande N che hanno condiviso sui social questa notizia, nelle poche (ma comunque importanti) attività che richiedono l'utilizzo della funzione di vibrazione dei due Joy-Con in Super Mario Odyssey, quest'ultima viene sostituita su Switch Lite da un visibile effetto di "scuotimento dello schermo" che segnala all'utente le azioni da compiere per raggiungere lo scopo designato.

Su suggerimento della sempre attiva community dei forum di Reddit e ResetEra, i curatori del canale YouTube di GameXplain hanno così realizzato un filmato che dimostra l'effettiva presenza di questa modifica. La caratteristica in questione, oltretutto, non ha richiesto alcun tipo di aggiornamento software sia per la console che per il gioco stesso, e ciò rende ancora più singolare tale scoperta.

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a questa scoperta, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Nintendo Switch Lite e, ovviamente, la recensione di Super Mario Odyssey, entrambe a firma di Francesco Fossetti.