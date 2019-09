Nintendo Switch Lite: secondo miglior lancio per una revisione di una console in Giappone

S'è creata un po' di confusione attorno ai risultati di vendita conseguiti da Nintendo Switch Lite al lancio in Giappone. I primi dati forniti dall'analista Daniel Ahmad parlavano di circa 114.000 unità vendute, ma ben presto il magazine nipponico Famitsu è intervenuto chiarendo che il totale ammonta invece a un ben più cospicuo 177.000.

In molti (anche la borsa, visto il calo delle azioni di Nintendo) hanno inoltre sottovalutato la performance della nuova portatile di Kyoto poiché è stata messa in relazione con le alte previsioni della società di analisi Citibank, che se ne aspettava ben 300.000. I numeri, in ogni caso, sono chiari, e la verità è che Nintendo Switch Lite ha fatto registrare il secondo miglior lancio della storia per quanto riguarda le revisioni delle console.

Stando ai dati raccolti da Game Data Library, meglio della nuova portatile ha fatto solamente il Nintendo 3DS XL, che nel giugno del 2012, accompagnato da New Super Mario Bros. 2, ha piazzato 187.840 unità al lancio. Battuti Nintendo DSi (novembre 2008), terzo in questa speciale classifica con 177.936 unità, e New Nintendo 3DS XL (ottobre 2014), quarto con 164.756 unità. Bisogna scendere in settima posizione per trovare la prima revisione non-Nintendo, il WonderSwan Color di Bandai, e in dodicesima per la prima console di Sony, PlayStation 4 Pro. Potete consultare la classifica nel dettaglio in calce a questa notizia.

Non sono assolutamente note le aspettative di Nintendo, ma alla luce dei dati storici qui raccolti è molto probabile che a Kyoto siano piuttosto soddisfatti. Sarà interessante monitorare l'andamento delle vendite nei prossimi mesi, dal momento che stiamo per entrare nella stagione delle festività e che il lancio di Pokémon Spada e Scudo si avvicina sempre di più.