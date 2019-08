Nintendo Switch Lite: uno sguardo ravvicinato alla nuova console nei video della Gamescom

La Gamescom 2019 ha ormai aperto i battenti e, tra gli stand della fiera videoludica di Colonia, non potevano di certo mancare le postazioni allestite da Nintendo per farci ammirare da vicino la nuova console Switch Lite.

I curatori che gestiscono i canali YouTube di Gaming Boulevard e GameXplain hanno realizzato dei filmati che ritraggono i vari modelli di lancio di Nintendo Switch Lite, consentendoci così di familiarizzare con il nuovo modello di Switch che sarà lanciato in Europa (e naturalmente anche in Italia) a partire dal 20 settembre.

I video che trovate in cima e in calce a questa news ci permettono di intuire le dimensioni della console, le differenze rappresentate dalle colorazioni dei singoli modelli e, per quanto possibile, la fluidità di esecuzione dei videogiochi presenti nelle demo caricate da Nintendo sulle console esposte nei "totem" della Gamescom 2019.

Se desiderate approfondire la questione relativa alle differenze tra il modello base della console ibrida di Nintendo e la versione Switch Lite in arrivo tra qualche settimana, vi consigliamo di leggere questo articolo con un confronto tra le dimensioni delle diverse console Nintendo e gli altri sistemi portatili (su tutti, PS Vita).